92 YAŞINDAKİ DEPREMZEDE: ÇOK DEPREM GÖRDÜM AMA BÖYLESİNİ İLK DEFA YAŞADIM - Son Dakika
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92 YAŞINDAKİ DEPREMZEDE: ÇOK DEPREM GÖRDÜM AMA BÖYLESİNİ İLK DEFA YAŞADIM

23.02.2023 10:48

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hasar gören evinde mahsur kalıp, kurtarıldıktan sonra Aydın'a getirilen Musa Mehmet Dağ (92), "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim" dedi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hasar gören evinde mahsur kalıp, kurtarıldıktan sonra Aydın'a getirilen Musa Mehmet Dağ (92), "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 12 çocuk ve 185 torun sahibi Musa Mehmet Dağ'ın Tekir Mahallesi'ndeki evi de hasar gördü. Yaşlılığa bağlı yürüme güçlüğü çeken Dağ, eşi Senem Dağ (76) ile evde mahsur kaldı. Çift, oğulları tarafından kurtarıldı. Depremin ardından çift, Aydın'ın İncirliova ilçesinde pastane işleten damatları Durdu Kaşık'ın (52) yanına yerleşti.

Bu yaşına kadar ilk defa böyle deprem yaşadığını belirten Musa Mehmet Dağ, "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim. Büyük bir gürültüyle sarsıldık. Evimizdeki hasar büyük. Beni evden oğullarım çıkardı. Kurtulduktan sonra çadırda yaşamaya başladık. Deprem ile mahallemizden geçen Yeşilgöz Nehri de kurudu. Kuruyan nehirdeki balıklar bile ortada kaldı. Depremden sonra içecek su bile bulamadık. Hava çok soğuktu. Çok zor zamanlar yaşadık" dedi.

Senem Dağ ise "Deprem anında eşim yürüyemediği için onu bırakıp, gidemedim. Çocuklarını arayıp, yardım istedim. Gelip, babalarını battaniye yardımı ile evden çıkardılar. Yukarıdan beton parçaları aşağı düşüyordu. Allah korudu, neyse ki hiçbiri bizlere isabet etmedi. Çok korktuk. Aklıma geldikçe elim, ayağım titriyor. Burada bile bazen evin her yeri sallanıyor zannediyorum" diye konuştu.

'MAHALLENİN YÜZDE 80'İ YIKILDI'

Depremin ardından kayınpederi ve kayınvalidesini evinde ağırlayan Durdu Kaşık da "Depremin olduğu gün, bir yakınımızın telefonuyla uyandık. Televizyonu açtığımızda korkunç manzara ile karşılaştık. Kahramanmaraş'taki yakınlarımız ile görüşme sağladık. Yakınlarımızla yaptığımız görüşmede mahallenin yüzde 80'inin yıkıldığını ve kendilerinin kurtulduğunu öğrendik. Eve giremedikleri için daha sonra kurulan çadırlara yerleşmişler. Depremin 3'üncü günü Kahramanmaraş'a gidebildik. Kayınpederimi ve kayınvalidemi aldıktan sonra da ertesi gün ayrıldık. Yaşlı oldukları için sadece 2'sini getirdik. Akrabalarımızın çoğunluğu orada kaldı. Kayınpederim aslında 98 yaşında. Nüfusa 6 yıl geç yazdırmışlar" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 92 YAŞINDAKİ DEPREMZEDE: ÇOK DEPREM GÖRDÜM AMA BÖYLESİNİ İLK DEFA YAŞADIM - Son Dakika

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