92 yaşındaki emekli öğretmenin duygu dolu anları - Son Dakika

92 yaşındaki emekli öğretmenin duygu dolu anları

28.11.2020 11:44
92 yaşındaki emekli öğretmenin duygu dolu anları, System.String[]

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mustafa Sami Akyol, kentte emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mustafa Sami Akyol, kentte emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti. Bunların arasındaki 92 yaşındaki emekli öğretmen Kadir Çınar duygu dolu anlar yaşadı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Şube Müdürü Bilal Eği ile birlikte emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiler. Bunların arasında Bilecik'in en kıdemli emekli öğretmeni olan 92 yaşındaki Kadir Çınar duygu dolu anlar yaşadı. En genci 75 yaşında olan 7 öğretmene çiçek takdim eden Akyol, geçmiş 24 Kasım Öğretmenler Günü'de lutladı.

"Emekli öğretmenlerin tecrübelerini ve öğretmenlik hatıralarını dinledik"

Yapılan ziyaret sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Akyol, "İlimizin en kıdemli emekli öğretmenleri 92 yaşındaki Kadir Çınar, 85 yaşındaki Feyzullah Tosun, 80 yaşındaki Halil Şahin, 77 yaşındaki Mehmet Şahin ve Ahmet Öner'i, 75 yaşındaki Erdoğan Selen ile Aynur Selen hanım efendileri evlerinde ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Emekli öğretmenlerin tecrübelerini ve öğretmenlik hatıralarını dinledik. Bu ziyaret kapsamında öğretmenlik mesleğine uzun yıllar katkı sağlayan tüm emekli öğretmenlerimize şükran duygularımızı ve teşekkürlerimizi iletiyorum ellerinizden öpüyorum" dedi.

Öte yandan İl Müdürü Akyol, Bilecik'in ilk öğretmeni olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Semiha Göncü'yü rahmetle andı. - BİLECİK

92 yaşındaki emekli öğretmenin duygu dolu anları
92 yaşındaki emekli öğretmenin duygu dolu anları
92 yaşındaki emekli öğretmenin duygu dolu anları
92 yaşındaki emekli öğretmenin duygu dolu anları
92 yaşındaki emekli öğretmenin duygu dolu anları

Mustafa Sami, Bilecik, Emekli, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 92 yaşındaki emekli öğretmenin duygu dolu anları - Son Dakika


Son Dakika

Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu 500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı
İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için "Bu ismi unutmayın" demiş         
11:28
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı         
10:36
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak         
09:40
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
İlginç hırsızlık: Soydukları marketten çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldılar İlginç hırsızlık: Soydukları marketten çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldılar         
08:08
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti         
22:46
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 12:08:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 92 yaşındaki emekli öğretmenin duygu dolu anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei