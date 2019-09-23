Son Dakika Haberleri: 92 yaşındaki kadının bileziğinin gasbedilmesi
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92 yaşındaki kadının bileziğinin gasbedilmesi

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 92 yaşındaki kadının darbedilerek bileziğinin gasbedilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 92 yaşındaki kadının darbedilerek bileziğinin gasbedilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Zeynep Çıldır'ın bileziğinin gasbedilmesine ilişkin polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, yaklaşık 200 güvenlik kamera kaydı incelendi.

Eşkali belirlenen şüpheli A.A, Isparta'da yapılan yol uygulamasında gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelinin, olaydan 5 gün önce de Kepez ilçesinde tüple vurduğu bir kadının yüzüğünü çaldığı öne sürüldü.

Meydan Mahallesi Defne Sokağı'nda yaşayan Zeynep Çıldır (92), 18 Eylül'de apartman önündeki kulübede darbedilmiş, kolundaki bileziği de gasbedilmişti.

92 yaşındaki kadının bileziğinin gasbedilmesi

Kumluca, Antalya, Çıldır, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:27 Kaynak: AA
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