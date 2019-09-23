Son Dakika Haberleri: 92 yaşındaki kadının bileziğinin gasbedilmesi
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92 yaşındaki kadının bileziğinin gasbedilmesi

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 92 yaşındaki kadının darbedilerek bileziğinin gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

92 yaşındaki kadının bileziğinin gasbedilmesi, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 92 yaşındaki kadının darbedilerek bileziğinin gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zeynep Çıldır'ın bileziğinin gasbedilmesine ilişkin polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, yaklaşık 200 güvenlik kamera kaydı incelendi.

Eşkali belirlenen şüpheli A.A, Isparta'da yapılan yol uygulamasında gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çok sayıda sabıka kaydı bulunan zanlının, daha önce bir kişiyi öldürdüğü, olaydan 5 gün önce de Kepez ilçesinde tüple vurduğu bir kadının yüzüğünü gaspettiği öne sürüldü.

Meydan Mahallesi Defne Sokağı'nda yaşayan Zeynep Çıldır (92), 18 Eylül'de apartman önündeki kulübede darbedilmiş, kolundaki bileziği de gasbedilmişti.

Kumluca, Antalya, Isparta, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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