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92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti - Son Dakika

92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti

03.07.2021 14:56

Elazığ'da klasik araba tutkunu Alican Özen, 10 yıl önce Antalya'dan 1929 model bir araç satın aldı. Aldığı klasik otomobiline 100 bin lira masraf yaparak modifiyesini de gerçekleştiren Özen, aracını gözünden sakınıyor. Özen, görenlerin durdurarak fotoğraf çektirdiği aracına gelen 600 bin lira teklifi bile kabul etmedi.

Elazığ'da ikamet eden 5 çocuk babası Alican Özen (46), 10 yıl önce bakımsız bir şekilde satın aldığı ve bu süre zarfında 100 bin lira masraf ettiği 1929 model klasik otomobiline göz gibi bakıyor. Evinin bahçesindeki kapalı garajında muhafaza ettiği aracının günlük bakımını her gün yapan Özen, bazı günlerde ise aracıyla şehir turuna çıkıyor. Görenlerin fotoğraf çekmek, düğünlerde kullanmak istediği bu klasik aracına taliplerin olduğunu belirten Özen, yakın tarihlerde 600 bin lira teklif gelmesine rağmen aracını satmadığını söyledi.

92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi

"BU ARAÇLAR TÜRKİYE'DE NADİR BULUNUYOR"

Aracını kapalı garajında muhafaza ettiğini belirten Alican Özen, "Bu klasik aracı 10 yıl önce Antalya'dan bir kadından takas usulüyle edindim. Aracımı Antalya'da modifiye ettirdim. Aracım, 1929 Amerika yapımıdır. Bu araçlar Türkiye'de nadir bulunuyor. Bölgemizde yok, aracın günlük bakımlarını yapıyorum. Kendi evimin bahçesinde kapalı otoparkım var, orada muhafaza ediyorum. Bu şekilde de kullanıyorum" dedi.

92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi

"600 BİN LİRA TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM"

Aracı aldığında bakımsız olduğunu ve araca ciddi bir masraf yaptığını dil getiren Özen, "Bu aracı ilk aldığımda bakımsız bir haldeydi. Aracı daha önce bir dizide oynatmışlar, onun üzerine geçici bir siyah boya yapmışlardı. Ben onu temizlettim, altında kendine ait orijinal boyası çıktı. Modifiyesini de Bursa'da ustalara yaptırdım. Külfetli de bir masraf yaptım. Toplam 10 yıl içerisinde ortalama 100 bin liraya yakın bir masrafım oldu. 600 bin liralık bir teklif geldi ama ben aracımı satmadım. Değerini bilen insan olursa belki düşünebilirim" diye konuştu.

92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi

"GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKİYOR"

Aracı görenlerin şaşkınlık geçirdiğini ifade eden Özen, "Bazen çarşıda tur atıyorum. Görenler fotoğraf çekiyorlar. Düğünler için isteyenler oluyor. Sünnet düğünleri için bile isteyenler var. Birkaç defa aracı verdim ama fazla yıpranmaması açısından da böyle kullandırmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti

Türkiye, Antalya, Elazığ, Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti - Son Dakika


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