"92 yaşındaki yazarın siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandığı" iddialarına yalanlama - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın kuruluşlarında "92 yaşındaki yazar siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı" başlığıyla yayımlanan haber ve paylaşımları yalanladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yayınlarda adı geçen H.B.A'nın 10 Eylül'de İstanbul Havalimanı'nda işlem yaptığı sırada, kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması sebebiyle hakkında yakalama kaydı olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

"Cezaevine alınmaksızın aynı gün serbest bırakılmıştır"

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede bu kişi hakkında, kapatılan Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "hakaret" suçu dolayısıyla 20 Kasım 2008 tarihinde verilen bir mahkeme kararı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu kararın temyiz makamınca onanarak kesinleştiği ve cezanın infazına yönelik 18 Ekim 2017 tarihinde çıkarılan yakalama emrinin bulunduğu belirlenmiştir. Kesinleşen bu cezası sebebiyle müddetname tanzim edilerek Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'na işlemleri yapılmak üzere 10 Eylül 2020 tarihinde gönderilen şahıs, burada yapılan işlemlerin ardından cezaevine alınmaksızın aynı gün serbest bırakılmıştır. Belirtilen bu infaz işlemleri dışında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca adı geçen kişi hakkında ifade alma veya tutuklamaya sevk etme gibi herhangi bir adli işlem yapılmamıştır."