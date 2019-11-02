Son Dakika Haberleri: 92 yıl sonra Tamilla
Son Dakika Magazin 92 yıl sonra Tamilla

92 yıl sonra Tamilla

6 saat önce

Ukrayna'da 1927'de çekilen film, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

92 yıl sonra Tamilla, System.String[]

Ukrayna'da 1927'de çekilen film, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.


"Ertuğrul'un kayıp filmi" olarak nitelendirilen sessiz yapım, 92 yıl sonra Türkiye'de ilk kez Antalya'da seyirciyle buluştu. Tamilla'nın canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen özel gösterimine piyanoda Ayşe Tütüncü ve klarnette Miray Eslek eşlik etti.


Fransız hukukçu ve yazar Ferdinand Duchene'nin aynı adlı romanından uyarlanan film, küçük yaşta başlık parası karşılığı satılan Tamilla'nın hikayesini anlatıyor.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:02 
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