92 yıl sonra Tamilla

Ukrayna'da 1927'de çekilen film, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.



"Ertuğrul'un kayıp filmi" olarak nitelendirilen sessiz yapım, 92 yıl sonra Türkiye'de ilk kez Antalya'da seyirciyle buluştu. Tamilla'nın canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen özel gösterimine piyanoda Ayşe Tütüncü ve klarnette Miray Eslek eşlik etti.



Fransız hukukçu ve yazar Ferdinand Duchene'nin aynı adlı romanından uyarlanan film, küçük yaşta başlık parası karşılığı satılan Tamilla'nın hikayesini anlatıyor.