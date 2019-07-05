93 düzensiz göçmen yakalandı
17 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:18 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye hazırlanan 93 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
unsurları, Sivrice
koyu ile Arıklıaltı mevkilerinden iki ayrı grubun lastik botlarla denize açıldığını belirledi. Söz
konusu bölgelere düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Küçükkuyu
'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
2019'un üçüncü çeyreğinde konut kredilerinde artış bekleniyor
Reyhanlı'daki bomba yüklü aracın patlaması, akıllara 2013 yılındaki saldırıyı getirdi
Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 3 ölü