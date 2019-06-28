Son Dakika Haberleri: 93. Gazi Koşusu'nda start numarası kuraları çekildi
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93. Gazi Koşusu'nda start numarası kuraları çekildi

2 saat önce

Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nun start numaraları kura çekimi gerçekleştirildi.

93. Gazi Koşusu'nda start numarası kuraları çekildi, System.String[]
Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nun start numaraları kura çekimi gerçekleştirildi. 1 numaralı kulvarda The Last Romance isimli at çıkış yapacak.

Türk yarışçılığında 'derbi' olarak adlandırılan ve bu yıl 93.'sü düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nda start kuraları çekildi. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen kura çekimine at sahipleri katılım gösterdi. Bu yıl 21 safkan ile koşulacak olan Gazi Koşusu'nda çekilen kuralar sonucu start numaraları şu şekilde sıralandı:

1- The Last Romance

2- Rampage

3- Jiminy cricket

4- Hürat

5- Scoutleo

6- Kuzey Kafkasyalı

7- Ghost Pasha

8- Alkandros

9- King of tatvan

10- Yeditepe

11- Perfect runner

12- Matbaacı

13- Haskaya

14- Long runner

15- Akgün

16- Always forth

17- Yamanlarbeyi

18- Artman

19- Angel of death

20- Agera

21- Fearless action - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
Gazi Koşusu, Spor
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