Son Dakika Haberleri: 93. Gazi Koşusu'nda start numarası kuraları çekildi
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93. Gazi Koşusu'nda start numarası kuraları çekildi

7 dakika önce

- 93. Gazi Koşusu'nda start numarası kuraları çekildiİSTANBUL - Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nun start numaraları kura çekimi gerçekleştirildi.

- 93. Gazi Koşusu'nda start numarası kuraları çekildi
İSTANBUL - Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nun start numaraları kura çekimi gerçekleştirildi. 1 numaralı kulvarda The Last Romance isimli at çıkış yapacak.
Türk yarışçılığında 'derbi' olarak adlandırılan ve bu yıl 93.'sü düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nda start kuraları çekildi. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen kura çekimine at sahipleri katılım gösterdi. Bu yıl 21 safkan ile koşulacak olan Gazi Koşusu'nda çekilen kuralar sonucu start numaraları şu şekilde sıralandı:
1- The Last Romance
2- Rampage
3- Jiminy cricket
4- Hürat
5- Scoutleo
6- Kuzey Kafkasyalı
7- Ghost Pasha
8- Alkandros
9- King of tatvan
10- Yeditepe
11- Perfect runner
12- Matbaacı
13- Haskaya
14- Long runner
15- Akgün
16- Always forth
17- Yamanlarbeyi
18- Artman
19- Angel of death
20- Agera
21- Fearless action
93. Gazi Koşusu'nda start numarası kuraları çekildi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:37 Kaynak: İHA
Gazi Koşusu, Spor
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