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"93 Harbi" kahramanları 144 yıl sonra törenle anıldı - Son Dakika

"93 Harbi" kahramanları 144 yıl sonra törenle anıldı

09.11.2021 13:24

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda en çetin muharebelerin yaşandığı, düşmek üzereyken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Erzurum Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda şehitler için anma töreni düzenlendi.

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda en çetin muharebelerin yaşandığı, düşmek üzereyken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Erzurum Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda şehitler için anma töreni düzenlendi.

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince organize edilen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önceki yıllarda yapılan yürüyüşün gerçekleştirilmediği program, camilerde sela okunması ve o dönemde halkı askerlere destek vermeye davet eden tarihi çağrının minarelerden yapılmasıyla başladı.

Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyaları'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, tabyalardaki mücadele sonrası gönderilen Sultan 2. Abdülhamit'in fermanının yanı sıra şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilmesinin ardından Vali Okay Memiş ve beraberindekiler, Aziziye savunmasında fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrine karanfil bırakıp dua etti.

Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Aziziye'de alınan zaferin bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

"Ecdadımızla ne kadar övünsek azdır"

Aziziye Tabyaları'nda 500'ün üzerinde şehit verildiğini hatırlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Emperyalist güçlere karşı Aziziye Tabyaları'nda verilen kahramanlık mücadelesini burada vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, il protokolümüzle kutluyoruz, şehit ve gazilerimize minnettarlığımızı gösteriyoruz. Ermeniler tabyaların kapılarını Ruslara açtı. Fakat, 144 yıl önce hem doğudan hem batıdan saldıran emperyalist güçler, Erzurum'da hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştılar. Aziziye Tabyaları'nın düştüğü bilgisi üzerine camilerden salalar okunarak halk askerlere yardıma davet edilmiş. Beşikteki bebeğini bırakan Nene Hatun'un 'Bebeğim anasız, babasız büyür de vatansız büyümez' sözünü hepimiz biliyoruz. İşte öyle tabyalara gelmiş ecdadımız ve gerekeni yapmıştır. Emperyalist güçler buradan geri püskürtüldü. Ecdadımızla ne kadar övünsek azdır."

Memiş, Türklerin tarihte hiçbir kara lekesinin olmadığını ifade etti.

Söz konusu vatan olduğunda her yerde ve her zaman Erzurum halkının gerekeni yaptığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum, Cumhuriyet döneminde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 58 gün ev sahipliği yaptı. Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in temelleri burada atıldı. Bu kahramanlıklardan birisi de 15 Temmuz da sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oldu. Tıpkı o dönemlerde olduğu gibi. O dönemlerde tabyaların kapılarını düşmanlara açanlar gibi 15 Temmuz'da da ülkenin kilidini, ülkenin anahtarını başkasına vermek isteyen içimizdeki hainlere karşı, bu millet çok büyük bir sınav verdi. Hepsinden Allah razı olsun."

Vali Memiş, tarih boyunca Türk milletine yapılan saldırılara gereken cevabın verildiğini belirtti.

"Ermeniler Azerbaycan'da da geçmişte olduğu gibi yine ilk saldıran taraf oldu." diyen Memiş, "Biz Türk milleti savaşçı bir milletiz ama saldırgan değiliz, bir çakıl taşımızı kimseye veremeyiz. Bakın bu Azerbaycan'da Karabağ'da oldu. Bilindiği üzere orda da ilk Ermeniler saldırdı. Başta Nene Hatun olmak üzere bütün kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ecdadımıza mahcup olmamak için buradayız. Allah Nene Hatun'lara, bütün şehitlere bizleri mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Şehitler için fidan dikildi

Tören, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının marşlar seslendirmesi ve protokoldekilerin şehitler anısına tabyaların bulunduğu alana fidan dikmesiyle sona erdi.

Ayrıca şehitler için Lalapaşa Camisi'nde mevlit okundu.

Anma programına, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '93 Harbi' kahramanları 144 yıl sonra törenle anıldı - Son Dakika


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