Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) sanatçılarınca Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı ve Gaziler Günü kapsamında "93 Harbi'nden 9 Eylül'e Saklı Türküler" konseri verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yarın düzenlenecek konserde, 93 Harbi'nden 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna kadar savaşlarda kazanılan zaferler, şehitler için yakılmış ağıtlar ve vatan özlemini dile getiren, bugüne kadar hiç seslendirilmeyen ya da notaya alınmasına rağmen kaydı bulunmayan 15 türküye yer verilecek.

TRT Radyo ve Müzik Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, konserde seslendirilecek türkülerin büyük bir kısmını ilk kaydedildiği haliyle 10-12 bin kayıt arasından seçtiklerini belirtti.

Kulak aşinalığı olacak türküler seçtiklerini kaydeden Akçakaya, "Kurtuluş Savaşı dönemini ve Balkan savaşlarını içeren bu eserleri milletle buluşturuyoruz. Saklı olduğu yerden gün yüzüne çıkardık." ifadelerini kullandı.

Eserlerin 10'unun bugüne kadar hiç seslendirilmediğini, 5'inin de notaya alınmasına rağmen kaydının bulunmadığını bildiren Akçakaya, eserlerin 8 aylık çalışmanın ardından tamamlandığına işaret etti.

Türküleri TRT sanatçılarının seslendireceğini belirten Akçakaya, "Bu çalışmada, Ankara, İzmir ve İstanbul radyolarında 1925 ve 1970 yılları arasındaki derleme kayıtlarını da taradık. 100 civarında esere rastladık." bilgisini verdi.

Akçakaya, "Nasıl bugün Yemen'i dinliyorsak, nasıl İzmir türküsünü dinliyorsak, bu türküler de torunlarımıza millet olmanın anlamı olarak ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İlki Ankara'da verilen konserlerin devam edeceğini belirten Akçakaya, seslendirilen türküleri daha sonra CD ve plakta da yayımlayacaklarını kaydetti.