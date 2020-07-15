93 puanlı Liverpool'da hedef 100 puanı geçmek! Arsenal karşısında galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika

93 puanlı Liverpool'da hedef 100 puanı geçmek! Arsenal karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandırARSENALPremier Lig'in 9. sırasında yer alan Arsenal için hedef Avrupa Ligi'ne katılmak ancak son 3 maça girerken 6. sıradaki Wolves ile aralarında 5 puanlık bir fark bulunuyor.

Bu bir ilandır

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ARSENAL


Premier Lig'in 9. sırasında yer alan Arsenal için hedef Avrupa Ligi'ne katılmak ancak son 3 maça girerken 6. sıradaki Wolves ile aralarında 5 puanlık bir fark bulunuyor. Lig sıralamasından yakalamak zor, Federasyon Kupası'nı kazanıp da hak kazanmak daha zor... Yarı finalde rakip Manchester City!


TD Mikel Arteta'nın gözden çıkardığı Mesut Özil ve Matteo Guendouzi'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.


- Eddie Nketia cezalı. Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Mari ve Gabriel Martinelli sakat.


LIVERPOOL


Premier Lig şampiyonu Liverpool, Manchester City'den 4 yedikten sonra kendine geldi ve önce Aston Villa'yı ardından da Brighton'ı geçmesini bildi. Ama son olarak, ligin orta sıralarındaki Burnley karşısında da 2 puan bıraktılar.


Son 3 maça 93 puanla giriyorlar. Manchester City'nin 100 puanlık rekorunu kırmak için 3/3 yapmak zorundalar. Arsenal'den sonra sırasıyla Chelsea ve Newcastle United ile oynayacaklar.


- Joel Matip ve Jordan Henderson sezonu kapattı. James Milner ve Dejan Lovren'in durumları maç saati netlik kazanacak. Son maç yedekten giren Naby Keita ve Trent Alexander-Arnold'un ilk 11'e dönmesi bekleniyor.


Premier Lig şampiyonu Liverpool, bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 13 maçta sadece 1 kez puan kaybetmişti. Son 4 deplasmanda ise yalnızca 1 kez kazanabildi.


%22'lik kesim taraf bahsi yerine iki takımın da gol atmasını beklemeyi mantıklı bulmuş...


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Manchester City, Liverpool, Arsenal, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:36 

Son Dakika Spor 93 puanlı Liverpool'da hedef 100 puanı geçmek! Arsenal karşısında galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika Spor
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