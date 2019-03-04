Son Dakika Haberleri: 93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Şubat ayında toplam 7 bin 893 kırsal operasyon, şehirlerde 2 bin 8 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde; yeşil kategoride aranan Ümit İlter, gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek isimli teröristlerin de bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Güncel
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