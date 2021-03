(YENİDEN)- 93'üncü Oscar adayları açıklandı

ABD'deki sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllerinde adaylar açıklandı.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllerine kimlerin ve hangi filmlerin aday olacağı bugün belli oldu. Akademi'nin dağıttığı ödüllerde adayları İngiltere'nin başkenti Londra'dan Priyanka Chopra Jonas ve Nick Jonas açıkladı. Bu yılki tören koronavirüs salgını nedeniyle 25 Nisan Pazar günü yayınlanacak. Netflix yapımı Mank, 10 dalda adaylık ile rekor kırdı. En iyi film dalında aday olan filmler arasında Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, Trial of the Chicago 7, The Father, Judas and the Black Messiah ve Minari yer aldı.

İŞTE "EN" İYİ ADAYLAR

En İyi Film Oscar adayları arasında; "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Nomadland", "Promising Young Woman", "Sound of Metal" ve "The Trial of the Chicago 7¨ filmleri yer aldı. Glenn Close ve Olivia Colman, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünde aday olurken, Sacha Baron Cohen'ın ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında adaylığı açıklandı. En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ına kanserden hayatını kaybeden Chadwick Boseman, Anthony Hopkins ve Gary Oldman adaylıkları dikkat çekti. Viola Davis ve Carey Mulligan ise En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday oldu.