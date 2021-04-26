93'üncü Oscar ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Chloe Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı Nomadland En İyi Yönetmen ve En İyi Film dahil üç dalda Oscar kazandı. Zhao, En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan ikinci kadın oldu.Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 93'üncüsü dün gece Los Angeles'ta koronavirüs pandemisinin gölgesinde sahiplerini buldu. Korona önlemleri nedeniyle geçen yıllara çok az sayıda kişinin davet edildiği tören, Los Angeles'ta geleneksel olarak Oscar ödül törenlerine ev sahipliği yapan Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Bu yıl Oscar'a yönetmenliğini Chloe Zhao'nun yaptığı "Nomadland" damgasını vurdu. Altın Küre de dahil olmak üzere bu yıl verilen birçok ödül töreninden zaferle dönen "Nomadland" Oscar'ın da favorisiydi.

Eşi öldükten sonra düşük ücretli işler yaparak hayatta kalmaya çalışan ve karavanı ile seyahat eden 60 yaşındaki bir kadının hikayesini anlatan "Nomadland" En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında Oscar'ın sahibi oldu.

Çin asıllı yönetmen Chloe Zhao, En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan ikinci kadın oldu.

McDormand üçüncü Oscar'ın kazandı

ABD'li aktris Frances McDormand "Nomadland"daki rolü ile üçüncü Oscar'ını kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'ın sahibi "The Father"daki rolü ile Anthony Hopkins oldu. İkinci Oscar'ını kazanan 83 yaşındaki İngiliz oyuncu, "The Father"da bir demans hastasını canlandırıyor. Film, En İyi Uyarlama Senaryo dalında da ödül kazandı.

En İyi Yardımcı Kadın ve Erkek Oyuncular

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü "Minari" filmindeki rolü ile Yuh-Jung Youn'un oldu. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını ise "Judas and the Black Messiah"taki rolü ile Daniel Kaluuya kazandı.

1960'larda ABD'deki siyahların hareketi Kara Panter Partisi'ni (Black Panther Partisi) anlatan filmde H.E.R., Dernest Emile II und Tiara Thomas'ın seslendirdiği

"Fight For You" En İyi Orjinal Şarkı dalında Oscar'ını kazandı.

Siyahları konu eden bir diğer film "Ma Rainey's Black Bottom" En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı dallarında Oscar aldı. Film, siyah caz şarkıcısı Ma Rainey'in hayatından bir kesit sunuyor.

"Mank" 10 dalda aday gösterilmişti

En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri de dahil toplam 10 dalda ödüle aday gösterilen David Fincher imzalı "Mank" En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Yapım Tasarım dallarında ödül kazandı.

En İyi Yabancı Film ödülünü Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg'in "Druk" (Another Round) kazandı. En İyi Animasyon Ödülü'nü ise Walt Disney yapımı "Soul" aldı.

AFP,dpa/JD,HT

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