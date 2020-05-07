93 yaşında korona virüsünü yendi alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

93 yaşında korona virüsünü yendi alkışlarla taburcu oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, korona virüsü yenen 93 yaşındaki Fatma Karakaş alkışlarla taburcu oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, korona virüsü yenen 93 yaşındaki Fatma Karakaş alkışlarla taburcu oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran korona virüsünü yenen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Hendek ilçesinde yaşayan kronik rahatsızlıkları bulunan 93 yaşındaki Fatma Karakaş korona testinin pozitif çıkması sonrasında Hendek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 17 gün süren tedavi sonrasında Karakaş, salgını yendi. İyileşen Fatma Karakaş alkışlarla hastaneden taburcu oldu. Karakaş, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum

Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı

Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü

Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz

Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular