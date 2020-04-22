93 yaşında, koronavirüsü yendi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 93 yaşında, koronavirüsü yendi - Son Dakika

93 yaşında, koronavirüsü yendi

6 saat önce

19) tedavisi gören Ayşe Duman (93), sağlığına kavuşup, taburcu oldu.

93 yaşında, koronavirüsü yendi, System.String[]

19) tedavisi gören Ayşe Duman (93), sağlığına kavuşup, taburcu oldu.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde 21 Mart'ta Covid-19 testi pozitif çıkan Ayşe Duman, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde ilk 3 gün solunum cihazına bağlanan Duman, sonraki süreçte sağlığına kavuşup, 31 Mart'ta taburcu edildi. Duman, 14 gün de evinde kendini izole etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, beraberinde Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Tamer Gülsur ve Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nazmiye Akyol ile birlikte, Ayşe Duman'ı evinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kentte ilk vakanın 19 Mart'ta tespit edildiğini belirten Dr. Öznavruz, "Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere bütün kamu ve özel sektördeki imkanlarımızı seferber ederek vatandaşlarımıza gerekli sağlık hizmetlerini yerinde ve zamanında vermeye çalıştık. Vaka sayılarımızın kontrol altında ve 100'ün altında olması, Osmaniyeli vatandaşlarımızın 'evde kal' çağrısına ses vererek gerekli duyarlılığı göstermesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı'nın da sık sık vurguladığı temas, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymalarından dolayı bu tabloyu hep birlikte yakaladık. İlimizde şu ana kadar tedavi sürecini tamamlayıp evine dönen vaka sayımız 75. Vakaların, evde izolasyon kurallarına uygun olarak geçirdikleri süreç, aile hekimlerimiz, sağlık personellerimiz ve emniyet güçlerimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" dedi.

TEMASLI GRUPLAR TESPİT EDİLİYOR

İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapılan filyasyon çalışmalarının hassasiyetle yapılması neticesinde temaslı grupların tespit edildiğini ve izolasyon süresi olan 14 günlük sürecin evde geçirmelerinin sağlandığını kaydeden Dr. Öznavruz, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta valimiz olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sağlık camiamızın gösterdiği bu özverili çalışmaları alkışa ve takdire şayan bir durumdur. Bu bağlamda kendilerine çok teşekkür ederiz. Yüksek bir motivasyona sahibiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık: hareketi azalt, izolasyonu artır. Zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıkan vatandaşlarımızın maskesiz çıkmamaları önemle rica ediyoruz. Bu kuralları ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız" diye konuştu.


Osmaniye Devlet Hastanesi, Koronavirüs, 21 Mart, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:37 Kaynak: DHA

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