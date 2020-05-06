93 yaşında koronavirüsü yendi - Son Dakika

93 yaşında koronavirüsü yendi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu. Sakarya'nın Hendek ilçesinde oturan ve kalp yetmezliği ile kronik rahatsızlıkları bulunan Fatma Karakaş, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fatma Karakaş, 17 gün süren koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu. Alkışlarla taburcu olan Fatma Karakaş, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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