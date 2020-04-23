93 yaşında koronavirüsü yendi, horon oynayarak taburcu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 93 yaşında koronavirüsü yendi, horon oynayarak taburcu oldu - Son Dakika

93 yaşında koronavirüsü yendi, horon oynayarak taburcu oldu

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, yakalandığı koronavirüsü yenen 93 yaşındaki Recep Külünk, horon oynayarak taburcu oldu.

93 yaşında koronavirüsü yendi, horon oynayarak taburcu oldu, System.String[]
ZONGULDAK'ta, yakalandığı koronavirüsü yenen 93 yaşındaki Recep Külünk, horon oynayarak taburcu oldu. Külünk, "Hastanede tedavi ettiler, baktılar bana. Bomba gibiyim" dedi.

Yıllarca marangoz ustası olarak çalışan 8 çocuk ve 23 torun sahibi Recep Külünk, geçen hafta öksürük ve halsizlik şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs şüphesiyle test yapılan Külünk, evine gönderildi. Yaklaşık 3 saat sonra çıkan test sonucu üzerine de ambulansla evinden alınarak hastaneye geri getirildi. Tedavi altına alınan Recep Külünk, 7 günün sonunda sağlığına kavuştu. Yapılan son testi negatif çıkan yaşlı adam taburcu edildi. Kısa sürede hastalığı yenmesiyle diğer hastalara umut olan Recep Külünk, hemşireler ile birlikte horon oynadı.

'BOMBA GİBİYİM'

Recep Külünk, kendisiyle yakından ilgilenen doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür edrek, "Hastanede tedavi ettiler, baktılar bana. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Geçen geçti artık, unuttum ben. Bomba gibiyim. İyiyim yani. Herkesten Allah razı olsun. Allah'a şükür çok iyiyim, taş gibiyim" dedi.

'93 YAŞINDA BİR MUCİZE YAŞADIK'

Dedelerine refakat eden Batuhan Külünk (25) ve Furkan Külünk (21) de yaşadıkları süreci anlattı. Dedesinde hastalığın öksürük ve halsizlikle ile başladığını belirten Furkan Külünk, şöyle dedi:

"Hastaneye test için götürdük. Sonra eve geldik. Yaklaşık 3 saat geçtikten sonra bizi aradılar. Ambulansla gelip aldılar bizi. Sürekli testler yapıldı hastanede. Tedavi süreci güzel geçti. Gayet kolay atlattı. 93 yaşında olmasına rağmen, süreç zor olsa da kolay atlattı diyebiliriz. 7 gün sonra sonuçları temiz çıktı. Oksijen verildi ara sıra. Tansiyon ve ateşi hep düzgündü. Tedavisi bu şekilde sürdü. 93 yaşında bu bir mucize yaşadık. Maşallahı var. Atlattı çok şükür."


- Zonguldak
Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:23 Kaynak: DHA

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