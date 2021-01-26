93 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika

93 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

26.01.2021 15:33

93 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti Menteşe'nin kırsal Yenibağyaka Mahallesinde evde tek başına yaşayan 93 yaşındaki Ali Rıza Ayhan, çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

93 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

Menteşe'nin kırsal Yenibağyaka Mahallesinde evde tek başına yaşayan 93 yaşındaki Ali Rıza Ayhan, çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesi Yenibağyaka Mahallesi Beygirler mevkiinde meydana gelen eski ahşap binada çıkan yangında 93 yaşındaki Ali Rıza Ayhan dumandan zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yangın sonrası mahalle sakinlerinin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin eski ahşap binada çıkan yangına müdahalesi sonrası söndürülürken, yangında evde tek başına yaşadığı öğrenilen 93 yaşındaki Ali Rıza Ayhan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

93 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
93 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
93 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
93 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

Rıza Ayhan, Jandarma, İtfaiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 93 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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