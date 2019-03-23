Son Dakika Haberleri: 93 Yaşındaki Ayşe Oral: "Allah, Cumhurbaşkanımızı Başımızdan Eksik Etmesin"

93 Yaşındaki Ayşe Oral: "Allah, Cumhurbaşkanımızı Başımızdan Eksik Etmesin"

19 dakika önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Tavşanlı ilçesinin Kışlademirli köyünde ziyaret ettiği 93 yaşındaki Ayşe Oral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli dua ediyor.

93 Yaşındaki Ayşe Oral:
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Tavşanlı ilçesinin Kışlademirli köyünde ziyaret ettiği 93 yaşındaki Ayşe Oral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli dua ediyor.

Başkan Çetinbaş, 93 yaşındaki Ayşe teyzeyi evinde ziyaret ederek elini öpüp, hayır duası aldıklarını söyledi.

Çetinbaş, "Ayşe teyzemiz Cumhurbaşkanımız için; Allah onu başımızdan eksik etmesin, o var diye bizler rahat uyuyoruz, ayağına taş değmesin, Rabbim onu bütün kötülüklerden muhafaza eylesin. Yarının geleceği evlatlarımıza yön veren o, Allah gücüne güç katsın, istikametten ayırmasın" şeklinde gönlünden dökülen muhabbet dolu dualar etti. Rabbim Ayşe teyzemize hayırlı ömürler versin. Büyüklerimizin hayır duaları, bizleri ayakta tutan manevi direklerdir. Bu dualarla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:40 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Ali Çetinbaş, Kütahya, Ayşe Oral, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Sıfat: Kanka Erdoğan, Büyük Ankara Mitingine Kaç Kişinin Katıldığını Açıkladı Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 19:59:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 93 Yaşındaki Ayşe Oral: "Allah, Cumhurbaşkanımızı Başımızdan Eksik Etmesin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]