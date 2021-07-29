93 YAŞINDAKİ DEMANS HASTASI BOĞAZ'DA BOĞULMAK ÜZEREYKEN BÖYLE KURTARILDI - Son Dakika

Beykoz'da yüzmek için denize giren 93 yaşındaki Demans hastası Niyazi Yalçın kıyıdan yaklaşık 60 metre açıldı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı kıyıdakilerin yardım çağrısı ile geçmekte olan bir tekneden atılan can simidi ile kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Paşabahçe sahili Burunbahçe mevkiinde meydana geldi. Sahildeki vatandaşlar, kıyıya yaklaşık 60 metre mesafede denizden bir vatandaşın imdat çağrılarını duydu. Bunun üzerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar ekipler gelinceye kadar, Boğaz'dan geçen gezi teknelerine kıyıdan seslenerek durdurmaya ve yardım istemeye çalıştı. Bir gezi teknesindekiler vatandaşların yardım çağrılarını duyarak kıyıya yaklaştı. Teknedekiler, vatandaşların yönlendirmesi ve projektör yardımıyla denizdeki kişiyi aramaya başladı.

CAN SİMİDİ ATILARAK KURTARILDI

Yaklaşık 10 dakika boyunca süren aramalar sonucunda boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri tespit edildi. Teknedekiler can simdi atarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi tekneye almayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de sahilde hazır bekliyordu.

UZUN SÜREDİR YÜZÜYORDUM

Tekne ile kıyıya çıkarılan Yalçın 'a sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde ilk müdahalesi yapıldı. Denizden çıkarıldığında bilincinin açık olduğu öğrenilen yaşlı adamın sağlık ekiplerine 'uzun süredir yüzüyordum dediği öğrenildi. Ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırılan Niyazi Yalçın tedavi altına alındı.

Dün öğle saatlerinde taburcu olan Yalçın yakınları tarafından hastaneden alındı. Yalçın daha sonra kızı ile birlikte ifadesi alınmak üzere Paşabahçe Polis Merkezi'ne geldi. İfadesi alındıktan sonra yakınları tarafından eve götürülen Yalçın basın mensuplarının sorusuna İyiyim, siz nasılsınız diye cevap verdi.

Niyazi Yalçın'ın demans hastası olduğu Sancaktepe'deki evinden çıkarak Beykoz'a geldiği ve yüzmek için denize girdiği öğrenildi.