93 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından can verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 93 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından can verdi - Son Dakika

93 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından can verdi

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde yalnız yaşayan 93 yaşındaki Ayşe Sevinç, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

93 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından can verdi, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde yalnız yaşayan 93 yaşındaki Ayşe Sevinç, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.


Gece saatlerinde çıkan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapıldı. Yapılan ihbar sonrası köye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde yapılan aramada yaşlı kadının cesedi bulundu. Ayşe Sevinç'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Pekmezli, Biga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:15 Kaynak: İHA
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