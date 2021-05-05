93 yaşındaki Kore gazisi, eşini mezarı başında söylediği şarkılarla yaşatıyor - Son Dakika

93 yaşındaki Kore gazisi, eşini mezarı başında söylediği şarkılarla yaşatıyor

05.05.2021 15:28

Yaklaşık iki yıl önce 65 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Kore gazisi 93 yaşındaki Haydar İntepe, eşine duyduğu özlemi mezarının başında söylediği şarkılarla gidermeye çalışıyor. Eşinin hatıralarıyla ayakta kaldığını söyleyen İntepe, "Buraya geliyorum ağlıyorum, sızlıyorum. Hala ben ayaktaysam onu devamlı andığım için ayaktayım" ifadelerini kullandı.

Dilovası'nda yaşayan Kore gazisi Haydar İntepe, yaklaşık 2 yıl önce 65 yıllık eşi Hatice İntepe'yi 93 yaşında yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı kaybetti. Evlilik hayatı boyunca eşi ile mutlu bir birliktelik yaşayan Haydar İntepe, eşinin ölümünden sonra derin üzüntü yaşadı.

EŞİNİN HATIRALARIYLA AYAKTA KALIYOR

Eşinin ölümünün ardından sözlerini bir yerde okuduğu ve kendisine ölen eşini hatırlattığını söylediği, 'Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı' adlı şarkının sözlerini ezberledi. Eşinin mezarına ziyarete her geldiğinde dua ettikten sonra şarkının, 'Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi? Canım benim gülüm benim bir demet gül vereyim mi? Senden haber gelmeyince bir kar yağar ince ince, sevgilim diye her gece karanlığı sarayım mı?' sözlerini söyleyen Haydar İntepe, eşini hala andığı için ayakta kalabildiğini ifade etti.

"ONUN YATTIĞI ÇEKYATIN ÜZERİNE OTURMUYORUM"

Eşinin ölümünü kabullenemediğini ifade eden Haydar İntepe, "Yaklaşık 2 yıl önce eşimi kaybettim. Fakat ben onu unutmuş değilim, unutmak da istemiyorum. Evde mevcutmuş gibi hareket ediyorum, onun yattığı çekyatın üzerine bile oturmuyorum. Hayattayken yanına oturduğum zaman 'Kalk yerine otur' diyordu. Ayaklarının dibine oturduğum zaman izin vermiyordu. Ben aynı kuralı bugün bile devam ettiriyorum o hayattaymış gibi devam ediyorum onun yatağı boş duruyor ben kendi yatağımda yatıyorum" diyerek eşine duyduğu özlemi dile getirdi.

"O BENİM BİR PARÇAM"

Eşinin ölümünün ardından düzenli olarak mezarı başına gelip ezberlediği bu şarkıyı kendisine söylediğini belirten İntepe, "Ben ölümünden sonra sürekli buraya mezarının başına gelmeye başladım. Ben onun için dua etmeyeceğim de kimin için dua edeceğim ki. Beni bu yaşa getiren oydu. O benim bir parçam. Eğer o benimle evlenmeseydi ben evlenemezdim bile. Buraya geliyorum ağlıyorum, sızlıyorum. Hala ben ayaktaysam onu devamlı andığım için ayaktayım. Ben o dizeleri bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitti bana eşimi hatırlattı. Bende onu okuduktan sonra ve eşimin mezarı başında söylemeye başladım. Mezarının başına her geldiğimde okuyorum" dedi.

93 yaşındaki Kore gazisi, eşini mezarı başında söylediği şarkılarla yaşatıyor
93 yaşındaki Kore gazisi, eşini mezarı başında söylediği şarkılarla yaşatıyor
93 yaşındaki Kore gazisi, eşini mezarı başında söylediği şarkılarla yaşatıyor

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Son Dakika Güncel 93 yaşındaki Kore gazisi, eşini mezarı başında söylediği şarkılarla yaşatıyor - Son Dakika


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