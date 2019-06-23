Son Dakika Haberleri: 93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı
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93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı

28 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ayvalık'tan gelen 93 yaşındaki Şerife Nine de oyunu kullandı.

93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ayvalık'tan gelen 93 yaşındaki Şerife Nine de oyunu kullandı. Güçlükle yürüyen Şerife Nine, oy kullanma kabinine görevliler tarafından götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Kandilli İlkokulu'nda sandık başına gitti. Ayvalık'taki tatilinden oy kullanmak için İstanbul'a gelen 93 yaşındaki Şerife Anamoda, torununun ve sandık görevlilerinin yardımıyla oy kullanacağı kabine götürüldü ve oy pusulasında seçimini yaptı. Anamoda, daha sonra sandık başında duasını ederek oyunu kullandı. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
Ayvalık, İstanbul, Güncel
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