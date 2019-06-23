93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı
1 saat önce
93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı Oyunu kullanmak için Ayvalık'tan geldiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ayvalık'tan gelen 93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı
Oyunu kullanmak için Ayvalık
'tan geldi
İSTANBUL - İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ayvalık'tan gelen 93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı. Güçlükle yürüyen Şerife Nine'ye oy kullanma kabinine görevliler tarafından götürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Kandilli
İlkokulu'nda Ayvalık'taki tatilinden oy kullanmak için İstanbul'a gelen 93 yaşındaki Şerife Anamoda'da yer aldı. Anamoda torununun ve sandık görevlilerinin yardımıyla oy kullanacağı kabine götürüldü ve oy pusulasında seçimini yapan 93 yaşındaki Anamoda daha sonra sandık başında duasını ederek oyunu kullandı.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü
Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı
Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek
31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı