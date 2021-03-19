935 kişiyi istihdam eden kampanya yeniden başlıyor - Son Dakika

935 kişiyi istihdam eden kampanya yeniden başlıyor

19.03.2021 14:41
935 kişiyi istihdam eden kampanya yeniden başlıyor, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından ilçedeki işsizliğin azaltılması başlatılan ve 935 kişiye yeni iş imkanı sağlayan istihdam kampanyası bir kez daha başlıyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından ilçedeki işsizliğin azaltılması başlatılan ve 935 kişiye yeni iş imkanı sağlayan istihdam kampanyası bir kez daha başlıyor.

Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, istihdama katkı çalışmaları kapsamında ilçede ki işsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Şayir'in istihdamı artırmaya yönelik belediye bünyesinde kurduğu İstihdam Merkezi, iki yılda yaklaşık bin kişiye yeni istihdam sağlarken vatandaş ve firmalar arasında köprü olmaya devam ediyor. İlçede ki sanayicilerle başlatılan yeni istihdam kampanyası ile ilgili sanayici ve işadamları ile bir toplantı yapan Başkan Şayir, "Geçen 2 yıllık sürede istihdama çok ciddi fayda sağladık. Hizmet noktasında örnek bir istihdam merkezi olmayı amaç edinen merkezimize, bugüne kadar yaklaşık 4 bin vatandaşımız iş için başvurup öz geçmişini bıraktı. Bunlardan 935'i, bizden personel talebinde bulunan firmalarda işe yerleştirildi. İlk günden itibaren İstihdam Merkezimize başvuranlara umut olmaya devam ediyoruz. İlçemizi daha gelişmiş bir kent haline getirmek ve vatandaşlarımızın refah ve yaşam standartlarını yükseltmek için gelin hep birlikte bir kez daha yeni istihdam konusunda kampanya yapalım. Sizlerden bugünden itibaren en az birer kişi daha istihdam etmeniz konusunda desteklerinizi bekliyorum. Sizlerle başlayacak bu kampanyanın ilçemizde ki diğer sanayicilere de örnek olması ve onları da teşvik etmek için buradan başlatmak istiyorum. Şimdiden hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya katılan sanayiciler, Başkan Şayir'in çağrısına kulak vererek başlatılan kampanyaya destek amacı ile en az birer kişinin istihdam edilmesi konusunda yardımcı olacaklarını söyleyerek Başkan Şayir'e teşekkür ettiler. - KOCAELİ

935 kişiyi istihdam eden kampanya yeniden başlıyor
935 kişiyi istihdam eden kampanya yeniden başlıyor
935 kişiyi istihdam eden kampanya yeniden başlıyor

Hamza Şayir, Dilovası, İstihdam, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 935 kişiyi istihdam eden kampanya yeniden başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un gençlik yıllarına ait bilinmeyen videoları ortaya çıktı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı
Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek         
15:30
Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi         
15:19
Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar         
14:57
Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var         
14:31
2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu 2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor         
12:30
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı         
11:13
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 15:38:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 935 kişiyi istihdam eden kampanya yeniden başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei