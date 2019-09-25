94 firma bu fuarda buluştu

TEKİRDAĞ - Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlene Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 2019 ziyaretçilere kapılarını açtı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. 94 firmanın standının bulunduğu fuara ilgi yoğun oldu. Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı'nın gösterileri eşliğinde düzenlenen açılış törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ve iş dünyasının önde gelen isimleri katılım gösterdi.

"Bu hikaye elini taşın altına koyanların başarı hikayesi"

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, "Bugün çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. 2017 yılında yazdığımız KOSGEB projemizden doğan Endüstriyel Fuarımız, bugün 3 kat büyüyerek kapılarını açıyor. Üyelerimize yeni pazarlar oluşturmak ve bunun yanında bölgesel iş birliğini artırmak amacıyla çıktığımız bu yolda bugün geldiğimiz nokta gurur verici. Bu hikaye, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Trakya Kalkınma Ajansı'nın, Üyelerimizin ve personelimizin, bizlere desteğini esirgemeyen kurumlarımızın. Kısacası bölgemiz için, elini taşın altına koyan herkesin başarı hikayesi. Herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"Büyük firmalar ile kobilerimizi bir araya getirdik"

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise, fuarın bölgedeki firmaların birbiri ile alışverişi noktasında faydalı olduğunu belirterek; "Çerkezköy'de, Çorlu'da, Kapaklı'da büyük firmaların var olduğunu ve bu firmaların uluslararası entegrasyonda Avrupa'dan ya da değişik yerlerden mal aldığını görüyorduk. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız ile beraber bundan 3 yıl önce başlatmış olduğumuz bu fuar projesinde amacımız; bu firmaların bölgemizdeki kobilerimizin de bu yedek parçaları tedarik edebileceğini göstermekti. Dedik ki bu büyük firmalar ile küçük kobileri bir araya getirelim, büyük firmalarımız uzak yerlere gitmesinler dibindeki komşusundan malzeme tedarik etsinler. Hem daha uygun maliyetle malzeme tedarik imkanı olsun, hem de kobilerimiz büyüsün istedik. Böylece her iki taraf da kazan - kazan sistemi ile kazanmış olacak, Tekirdağ'ımız da kazanacak. Tabi ki Türkiye'nin her yanı bizim ama biz Trakya'daki firmalarımızın birbiri ile ticaret yapmasına daha büyük özen gösteriyoruz." İfadelerini kullandı.

"Ülkemizin refah düzeyini yükseltmeliyiz"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da açılışta bir konuşma gerçekleştirdi. Bu tür fuarların ülke içi ticareti arttırdığına ve dolaylı yoldan ülke ekonomisine büyük katkıda bulunduğuna dikkat çeken Vali Yıldırım, "Ülkeler gelişmişliklerini, refah düzeylerini; doğal kaynakları ile, sanayi ve tarımsal üretimleri ile ve de bunları geliştirecek nitelikli insan gücü ile sağlar. Bazı ülkeler ekonomik açıklarını doğalgaz ve petrol rezervleri ile bütçe açıklarını kapatıp refaha ulaşırlar. Ülkemiz bolca doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip değildir. Bu nedenle nitelikli insan yetiştirmeli ve ülkemizin refah düzeyini yükseltmeliyiz." Şeklinde konuştu.

Konuşmacıların ardından protokol mensupları tarafından fuarın kurdelesi kesilerek açıldı. Ardından Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet standları gezerek firmalarla sohbet etti.