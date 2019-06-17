94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programı
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi Kuran-ı Kerim tilaveti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun konuşması Genel görüntüler İSTANBUL - 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:46 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi
Kuran-ı Kerim tilaveti Esenler
Belediye Başkanı Tevfik Göksu
'nun konuşması
Genel görüntüler İSTANBUL - 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programı Haliç
Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
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