Son Dakika Haberleri: 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programı - Numan Kurtulmuş
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94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programı - Numan Kurtulmuş

14 dakika önce

- Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı.

- Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı.
94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programı - Numan Kurtulmuş
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:51 Kaynak: AA
Haliç, AK Parti, Numan Kurtulmuş, Güncel
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