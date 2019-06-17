94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programı - Numan Kurtulmuş
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- Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:51 Kaynak: AA
- Numan Kurtulmuş
'un konuşması İSTANBUL - AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haliç
Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı.
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