94'üncü Gazi Koşusu için heyecan dorukta - Son Dakika

94'üncü Gazi Koşusu için heyecan dorukta

Türk atçılığının derbisine geri sayım başladıMehmet Şirin Bozkurt: Pandemi nedeniyle Gazi Koşusu da seyircisiz olacak"Gazi ruhunu gönüllerimizde ve ekran başında yaşayacağız"Armağan Turan: Herkes heyecan içerisinde Gazi Koşusu'nu bekliyorGökhan Gül: Gazi Koşusu atçılığın bayramı"Atlar her...

94'üncü Gazi Koşusu için heyecan dorukta, System.String[]

Türk atçılığının derbisine geri sayım başladı

Mehmet Şirin Bozkurt: Pandemi nedeniyle Gazi Koşusu da seyircisiz olacak

"Gazi ruhunu gönüllerimizde ve ekran başında yaşayacağız"Armağan Turan: Herkes heyecan içerisinde Gazi Koşusu'nu bekliyorGökhan Gül: Gazi Koşusu atçılığın bayramı"Atlar her şeyden önce sporcu""Dünyayı etkisi altına alan bir durum söz konusu"Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İstanbul, - Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna 1927 yılından beri aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 17.15'te gerçekleşecek. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatları boyunca yalnızca bir kez katılma şansını yakaladığı Türk atçılığının en önemli koşusu için 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 15 safkan kayıt yaptırdı.İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun çim pistinde 2400 metre mesafede koşulacak Türk atçılığının derbisinde, birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL olarak belirlenirken, ikinciye 700 bin TL, üçüncüye 350 bin TL, dördüncüye 175 bin TL, beşinciye ise 87 bin 500 TL ikramiye verilecek.Yılın en önemli koşusunu kazanacak tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere 2 milyon 455 bin 250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2 milyon 958 bin 375 TL'nin sahibi olacak.MEHMET ŞİRİN BOZKURT: PANDEMİ NEDENİYLE GAZİ KOŞUSU DA SEYİRCİSİZ OLACAKTürkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şirin Bozkurt, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren bütün hipodromlarda önlemler alındığını vurgularken, yarışların da bu kapsamda seyircisiz koşulmaya başlandığını hatırlattı. Hipodrom girişlerinde görevlilerin ateş ölçümlerinin yapıldığını, maskesiz kimsenin girişine izin verilmediği gibi sosyal mesafe kuralının da zorunlu olduğunu kaydeden Mehmet Şirin Bozkurt, "Yarışlarımız seyircisiz yapıldığı için sadece o gün atı koşan ilgililer ve bakanlıktan gelen görevliler dışında hipodroma kimsenin girişine izin verilmedi. Bu kapsamda, 94'üncü Gazi Koşusu'nu icra edeceğimiz bu hafta sonunda gönül isterdi ki burada bir karnaval havası olsun. Seyircilerimiz ile birlikte bu günü yaşayalım isterdik ama maalesef pandemi nedeniyle mümkün olmayacak bu nedenle" dedi."GAZİ RUHUNU GÖNÜLLERİMİZDE VE EKRAN BAŞINDA YAŞAYACAĞIZ"Gazi Koşusu'na katılacak safkanlara başarılar dileyen Mehmet Şirin Bozkurt, "Hepsinin ayakları düz bassın, hak eden kazansın. Bu sene 15 safkan kayıt yaptırdı. Her ne kadar seyircisiz olsa da o Gazi ruhunu burada gönüllerimizde ve ekran başında hepimiz yaşayacağız" diye konuştu.ARMAĞAN TURAN: HERKES HEYECAN İÇERİSİNDE GAZİ KOŞUSU'NU BEKLİYORTJK Asil Üyesi, at sahibi ve yetiştiricisi Armağan Turan da Gazi Koşusu'nun İngiliz atlarının derbisi niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Muhteşem bir atmosfer içerisinde geçen bir karşılaşma. Burada seyircili olup olmaması önemliydi. Fakat pandemi dolayısıyla bu yılki Gazi Koşusu'nu seyircisiz yapmak zorunda kaldık. Tabii gönül isterdi ki o ambiyansı yıllarca süregelen, o seyircili bir şekilde cereyan eden Gazi'yi bu sene de yapalım. Ama şartlar bunu gerektirdiği için de pandemi dolayısıyla seyircisiz yapacağız. Heyecan dorukta, Gazi Koşusu atı olan olmayan, o yarışta atı koşan koşmayan, seyisinden antrenörüne, at sahibinden TJK personeline kadar herkes heyecan içerisinde bu yarışı bekliyor. Her atın hayatı boyunca bir kere koştuğu bu yarışta bu yıl da birbirinden değerli nadide 15 atımız koşuyor. Tabii ki ayakları düz bassın temennisinde bulunuyoruz. İnşallah pazar günü de hava güzel olur. Güzel bir yarış bizi bekliyor. Yarışın belli başlı favorileri var ama geçmişe baktığımız zaman son 5 yılda Ahmet Çelik'in göstermiş olduğu muhteşem bir performans var. Bindiği safkan da çok tecrübeli ellerde bu yarışa hazırlanıyor. Onun dışında diğer rakipler de aynı şekilde bu yarışı kazanmak için aylardan beri çalışıyorlar. İnşallah hak eden kazanır" dedi.GÖKHAN GÜL: GAZİ KOŞUSU ATÇILIĞIN BAYRAMI1990 yılında henüz 15 yaşındayken Gazi Koşusu'na katılan eski jokey ve antrenör Gökhan Gül, düzenlenecek yarışın atçılığın bayramı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Ulu Önder Atatürk adına düzenlenmiş çok özel bir koşudur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gazi Koşusu'nun heyecanını en derin hislerle yaşayarak san günlere geldik. Dolayısıyla atçılığın bayramı olarak bu hissiyat ile birlikte başta koşuya katılan atın ilgilileri ve jokey tamamıyla konsantre olarak bu özel güne hazırlandılar. Bizler de atçılık camiası olarak hem desteklerimizi hem de o heyecanı onlarla paylaşıyoruz.""ATLAR HER ŞEYDEN ÖNCE SPORCU"Atların her şeyden önce sporcu olduğunu ifade eden Gökhan Gül, şöyle devam etti: "Dolayısıyla öncelikle koşmak için hazırlık süresi var. Bu süreci aştıktan sonra kendisini gösterebilme adına ne kadar kaliteli bir at ne kadar yükselebilir çünkü Gazi Koşusu çok kolay bir koşu değil. O yılın 3 yaşında olan İngiliz atlarının en yüksek performans gösterebilen özel atlardır. Dolayısıyla da her evresinde hazırlığı iyi olmalıdır başarılı olabilmesi için. Gazi Koşusu tabii ki 3 yaşındaki atın o yıl koşacağı ilk 2400 metre yarışıdır. O hazırlıklar çok daha farklıdır. Atlar bu koşuya hazırlık evresinde en iyi durumunda koşuya katılabilirler.""DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN BİR DURUM SÖZ KONUSU"Gökhan Gül, Gazi Koşusu'nun ilk defa seyircisiz koşulacak olması ile ilgili ise şunları kaydetti: "Tabii ki her spor müsabakasında seyirci olduğu zaman fark oluyor. Sporcular taraftarla iç içe olduğu zaman çok daha heyecan oluyor. Burada seyirci olmamasından dolayı bir hüzün veya sıkıntı yok. Dünyayı etkisi altına alan bir durum söz konusu. Durum böyleyken seyircisiz yarışların yapılması her ne kadar bizleri üzse de bu geçici ve inşallah atlatabileceğimiz bir durum. Bu sürecin el birliği ile üstesinden gelebileceğimiz için bu olayın çok ön planda olmasını istemiyorum. Çünkü dünyayı etkisi altına almış bir durum bu sene de böyle olacak."SAFKANLARIN LİSTESİGazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanların listesi şu şekilde: Call to VictoryCoachÇakalınoğluDembeFull ThrottleKing Man Go KingsmanLord Tf WamePowermanPremium MoverSozopolUpper VutVernazzaZabun

Prior

Mehmet Şirin, Gazi Koşusu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 94'üncü Gazi Koşusu için heyecan dorukta - Son Dakika Spor

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