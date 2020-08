94'üncü Gazi Koşusu'nu Call To Victory kazandı

Türk yarışçılığının derbisi; 94'üncü Gazi Koşusu 'nunu Ahmet Çelik 'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli safkan kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Bu sene koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz düzenlenen Gazi Koşusu, 15 tayın katılımıyla çim pistte 2 bin 400 metre mesafede gerçekleştirildi. Koşuyu; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İbrahim Hayati Selvi ile Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı takip etti.

94'üncü Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli safkan 2.30.18'lik derecesiyle kazandı. Bu zaferle birlikte Ahmet Çelik üst üste 6'ncı kez Gazi Koşusu'nda gülen isim oldu. Yarışta 2'nciliği 2.30.55'lik derecesiyle Lord Of Game isimli safkan, 3'üncülüğü ise 2.31.24'lük derecesiyle Kingsman isimli safkan, 4'üncülüğü ise 2.31.49'luk derecesiyle Coach isimli safkan elde etti. Üst üste 6'ncı kez Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik, rekorunu geliştirdi.Yarışı kazanan Call To Victory adlı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel, birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere 2 milyon 455 bin 250 TL ve aynı zamanda 503 bin 125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2 milyon 958 bin 375 TL'nin sahibi oldu.ÖDÜLLER VERİLDİ94'üncü Gazi Koşusu'nun ardından ödüller sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz at sahibi Ayşegül Kurtel'e şampiyonluk kupasını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, jokey Ahmet Çelik'e, Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ise yarışı kazanan atın yetkilisi Onur Özelcanat'a plaketlerini takdim etti.AHMET ÇELİK: ZAFER BAYRAMI'NDA YARIŞ KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUMDaha önce 5 kere üst üste Gazi Koşusu'nu kazandığını hatırlatan Ahmet Çelik, " Zafer Bayramı 'nda yarış kazandığım için çok mutluyum. Duygularla tarif edilemez. Call To Victory benim bindiğimde hiç yenilgi görmedi. Bugün stilimizin dışında stratejik olarak koşma gereğinde bulunduk. Ama tabii ki Call To Victory'i o kadar iyi biliyorum ki her yerde rahatım. Son düzlüğü gördüğümüzde 'hadi' dediğimi biliyorum ki her atı geçebileceğim" ifadelerini kullandı."DİĞER YARIŞLARDAN DAHA DA RAHATTIM"Ahmet Çelik, favori olmasının kendisinde bir baskı yaratıp yaratmadığının sorulması üzerine, "Baskı yaratmadı. Ben bindiğim zaman favori ya da sürpriz diye ata binmiyorum. Atımın gücü ve kondisyonuna göre biniyorum. Diğer yarışlardan daha da rahattım" diye konuştu.AYŞEGÜL KURTEL: ÇOK İYİ BİR EKİBE SAHİBİZ

Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli atın sahibi Ayşegül Kurtel de "Son derece anlamlı oldu. En önemli bayramımız Zafer Bayramı'nda Call To Victory yani 'zafere çağrı' atıyla Gazi Koşusu'nu kazandık. Çok heyecanlıyız çok mutluyuz, çok iyi bir ekibe sahibiz" dedi.

