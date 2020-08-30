94'üncü Gazi Koşusu'nu Call To Victory kazandı - Son Dakika

94'üncü Gazi Koşusu'nu Call To Victory kazandı

Türk yarışçılığının derbisi; 94'üncü Gazi Koşusu'nunu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli safkan kazandı.

94'üncü Gazi Koşusu'nu Call To Victory kazandı, System.String[]
Türk yarışçılığının derbisi; 94'üncü Gazi Koşusu'nunu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli safkan kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Bu sene koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz düzenlenen Gazi Koşusu, 15  tayın katılımıyla çim pistte 2 bin 400 metre mesafede gerçekleştirildi. Koşuyu; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İbrahim Hayati Selvi ile Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı takip etti.

94'üncü Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli safkan 2.30.18'lik derecesiyle kazandı. Bu zaferle birlikte Ahmet Çelik üst üste 6'ncı kez Gazi Koşusu'nda gülen isim oldu. Yarışta 2'nciliği 2.30.55'lik derecesiyle Lord Of Game isimli safkan, 3'üncülüğü ise 2.31.24'lük derecesiyle Kingsman isimli safkan, 4'üncülüğü ise 2.31.49'luk derecesiyle Coach isimli safkan elde etti. Üst üste 6'ncı kez Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik, rekorunu geliştirdi.Yarışı kazanan Call To Victory adlı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel, birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere 2 milyon 455 bin 250 TL ve aynı zamanda 503 bin 125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2 milyon 958 bin 375 TL'nin sahibi oldu.ÖDÜLLER VERİLDİ94'üncü Gazi Koşusu'nun ardından ödüller sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz at sahibi Ayşegül Kurtel'e şampiyonluk kupasını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, jokey Ahmet Çelik'e, Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ise yarışı kazanan atın yetkilisi Onur Özelcanat'a plaketlerini takdim etti.AHMET ÇELİK: ZAFER BAYRAMI'NDA YARIŞ KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUMDaha önce 5 kere üst üste Gazi Koşusu'nu kazandığını hatırlatan Ahmet Çelik, " Zafer Bayramı'nda yarış kazandığım için çok mutluyum. Duygularla tarif edilemez. Call To Victory benim bindiğimde hiç yenilgi görmedi. Bugün stilimizin dışında stratejik olarak koşma gereğinde bulunduk. Ama tabii ki Call To Victory'i o kadar iyi biliyorum ki her yerde rahatım. Son düzlüğü gördüğümüzde 'hadi' dediğimi biliyorum ki her atı geçebileceğim" ifadelerini kullandı."DİĞER YARIŞLARDAN DAHA DA RAHATTIM"Ahmet Çelik, favori olmasının kendisinde bir baskı yaratıp yaratmadığının sorulması üzerine, "Baskı yaratmadı. Ben bindiğim zaman favori ya da sürpriz diye ata binmiyorum. Atımın gücü ve kondisyonuna göre biniyorum. Diğer yarışlardan daha da rahattım" diye konuştu.AYŞEGÜL KURTEL: ÇOK İYİ BİR EKİBE SAHİBİZ

Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli atın sahibi Ayşegül Kurtel de "Son derece anlamlı oldu. En önemli bayramımız Zafer Bayramı'nda Call To Victory yani 'zafere çağrı' atıyla Gazi Koşusu'nu kazandık. Çok heyecanlıyız çok mutluyuz, çok iyi bir ekibe sahibiz" dedi.

- İstanbul

Ahmet Çelik, Gazi Koşusu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 94'üncü Gazi Koşusu'nu Call To Victory kazandı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı 2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti Türkiye'den haddini aşan Macron'a "kırmızı çizgi" cevabı: Ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu         
18:56
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi         
18:46
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz         
17:57
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:49
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur         
17:39
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü         
17:22
Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı         
17:18
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin         
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor         
16:42
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi         
15:46
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü 16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü         
15:35
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi         
15:31
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti         
15:26
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor         
15:04
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu         
14:38
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi         
14:33
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti         
14:07
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş         
13:06
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı         
12:12
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş 76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş         
11:11
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi         
09:45
İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı         
09:29
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı         
08:28
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok         
07:48
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 00:44:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 94'üncü Gazi Koşusu'nu Call To Victory kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei