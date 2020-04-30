94 yaşında koronavirüsü yenen 2 kadın, kaldıkları huzurevine uğurlandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde koronavirüs tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan Safiye Aybar (94) ve Rabia Türkkan (94), alkışlarla taburcu edilip, kaldıkları huzurevine götürüldü.

Hendek ilçesindeki Melek Nişancı Huzurevi'nde yaşayan Safiye Aybar ile Rabia Türkkan'a, 11 Nisan'da koronavirüs teşhisi konuldu. Geyve Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Aybar ve Türkkan, 18 gün sonra sağlığına kavuştu. Zorlu bir sürecin ardından şifa bulan kadınlar, dün alkışlarla hastaneden taburcu edildi. Safiye Aybar ve Rabia Türkkan ambulanslarla kaldıkları Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ne götürüldü.