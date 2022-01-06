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94 yaşında torun katili olan adamdan savunma - Son Dakika

94 yaşında torun katili olan adamdan savunma

06.01.2022 15:10
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma

İzmir'de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin jandarmadaki ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, öldürdüğü torununun sürekli olarak anne babasına şiddet uyguladığını söylediği öğrenilen dede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 Ocak günü saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Hasköy Mahallesinde iddiaya göre aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit Nurtop (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TESLİM OLDU

Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi. Nurtop'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N. jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE BABASINI DÖVÜYORMUŞ

Cinayetle ilgili gözaltına alınan dedenin, jandarmadaki ilk ifadesini ortaya çıktı. Cinayet zanlısı dede H.N.'nin ifadesinde, torunu Halit Nurtop'un sürekli anne ve babasına şiddet uyguladığı, alkol parası istediği, en son bu konuyla ilgili olarak yine şiddet uygulamaya kalkınca, torununu tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dede H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Av Tüfeği, Jandarma, İzmir, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma - Son Dakika


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