95 bin tonluk muz üretimi 6 kat artışla 550 bin tona ulaştı - Son Dakika

95 bin tonluk muz üretimi 6 kat artışla 550 bin tona ulaştı

Türkiye'deki muz tüketiminin yüzde 79'unun yerli üretimden karşılandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002 yılında 95 bin ton olan üretimin yaklaşık 6 kat artarak 550 bin tona ulaştığını söyledi.

Türkiye'deki muz tüketiminin yüzde 79'unun yerli üretimden karşılandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002 yılında 95 bin ton olan üretimin yaklaşık 6 kat artarak 550 bin tona ulaştığını söyledi.

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Türkiye muz üretiminin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) çalışmalarının etkisi ile son yıllarda hızla arttığını kaydeden Bakan Pakdemirli, ihtiyacın büyük çoğunluğunun yerli üretimden karşılanmaya başlandığını söyledi. Muz üretiminin 2002 yılında 95 bin ton iken, 2010 yılında bu rakamın 210 bin 178 tona çıktığını belirten Pakdemirli, 2019 yılında ise 2002 yılına göre yaklaşık 6 katlık artış ile muz üretiminin yaklaşık 550 bin tona ulaştığını vurguladı.


"Yeterliliğimiz yüzde 79'a çıktı"


Yerli üretimin yaklaşık yüzde 32'sinin TAGEM'e bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescil ettirilen çeşitlerden oluştuğunun altını çizen Pakdemirli, "Muz üretiminde verimi ve kaliteyi artırmak için Enstitümüz tarafından bugüne kadar 13 proje tamamlandı. Bu gelişmelerin de etkisiyle yıllara göre değişmekle birlikte 2018/2019 sezonunda muz yeterliliğimiz yaklaşık yüzde 79'a yükseldi" dedi.


Türkiye'nin muz ürününde geçmişte net ithalatçı konumdayken, son yıllarda yerli üretimin artması ile birlikte ithalatta azalma yaşandığını belirten Bakan Pakdemirli, "2017 yılında muz ithalatımız 208 bin ton, 2018 yılında 155 bin ton, 2019 yılında ise 122 bin ton olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 95 bin tonluk muz üretimi 6 kat artışla 550 bin tona ulaştı - Son Dakika Ekonomi

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