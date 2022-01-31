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95 bini bulan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu - Son Dakika

95 bini bulan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu

31.01.2022 13:16
95 bini bulan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu

Türkiye'de son 24 saatte yaklaşık 95 bin koronavirüs vakasının tespit edilmesi yarıyıl tatilinin uzayabileceği iddialarına neden oldu. 15 Bin Öğretmen Atama Töreni sırasında konuya ilişkin net bir mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.

Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, Omicron varyantı üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Türkiye'yi de etkisi altına alan Omicron nedeniyle son 24 saatteki vaka sayısı 95 bine yaklaşırken, salgının vahim boyuta gelmesiyle yarı yıl tatilinin uzatılabileceği iddiaları gündeme geldi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM KONUSUNDAKİ DURUŞUMUZ MİLLETİMİZ TARAFINDAN TAKDİRLE KARŞILANDI"

Bugün 15 Bin Öğretmen Atama Töreni sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin devam edeceğini mesajını çok net bir şekilde verdi. Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÖĞRETMENLERİMİZE İLAVE TEŞVİKLER GETİRİYOR"

TBMM'de görüşmeleri süren Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Kanun lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Kanunun şimdiden öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ÖĞRETMEN MAAŞLARINI EN ÇOK İYİLEŞTİREN ÜLKE TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti; "Dünyanın bir çok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını bile koruyamadığı dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük. Son 2 yılda 77 bin öğretmenimizi okulları ile buluşturma başarısı gösterdik. Bugünkü atamalarla birlikte son 19 yılda 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmen kadromuzun yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı.

Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD rakamlarını yakaladık, hatta geçtik. Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe kaydettik. Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yüz Yüze Eğitim, Koronavirüs, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 95 bini bulan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 95 bini bulan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu - Son Dakika
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