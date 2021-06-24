İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi günü koşulacak 95. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 95 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının en büyük koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olan yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek.
95. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:
|Numarası
|Safkan
|Sahibi
|Jokey
|1
|Anadolu Aslanı
|G. Emre İçer
|Mehmet Kaya
|2
|Brave Gladiator
|Hakan Saner
|Hüseyin Şimşek
|3
|Burgas
|Sanem Kahraman
|Ahmet Çelik
|4
|Fiero Mio
|Muammer Kitapçı
|Sadettin Boyraz
|5
|Giant Dream
|Esra Atman
|Mustafa Çiçek
|6
|Gülüm Osman
|Haci İpek
|Hışman Çizik
|7
|Just Unique
|Ayşegül Kurtel
|Ayhan Kurşun
|8
|Kafkas Beyi
|Burhan Şen
|Nurettin Şen
|9
|King Jackson
|Serkan Aydın
|Mertcan Çelik
|10
|Malkoçhan
|Mehmet Cahit Malkoç
|Akın Sözen
|11
|Mamba Forever
|Lale Melek Atman
|Halis Karataş
|12
|Megaloman
|Adnan Türkoğlu
|Kadir Tokaçoğlu
|13
|Overlord
|Duygu Fatura
|Tolga Yıldız
|14
|Real Runner
|Melis Kurtel Emin
|Gökhan Kocakaya
|15
|Red Luck
|Alp Şemsettin Evcimen
|Müslüm Çelik
|16
|Runner of Darkness
|Murat Bayar
|Vahdettin Kaplan
|17
|Skyline
|Taylan Arslan
|Barış Kurdu
|18
|Strong Legs
|Sema Ulaş
|Nevzat Avci
|19
|Turgutlu Efesi
|Hakan Özcan
|Onur Öztürk
|20
|Villager Song
|Deniz Kurtel
|Gökhan Gökçe
|21
|İllüzyon
|Ahmet Kurt
|Özcan Yıldırım
|22
|Break the Chain
|Günsen Soyupak
|Adem Aslan
Kaynak: AA
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