İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi günü koşulacak 95. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 95 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının en büyük koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olan yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek.

95. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

Numarası Safkan Sahibi Jokey 1 Anadolu Aslanı G. Emre İçer Mehmet Kaya 2 Brave Gladiator Hakan Saner Hüseyin Şimşek 3 Burgas Sanem Kahraman Ahmet Çelik 4 Fiero Mio Muammer Kitapçı Sadettin Boyraz 5 Giant Dream Esra Atman Mustafa Çiçek 6 Gülüm Osman Haci İpek Hışman Çizik 7 Just Unique Ayşegül Kurtel Ayhan Kurşun 8 Kafkas Beyi Burhan Şen Nurettin Şen 9 King Jackson Serkan Aydın Mertcan Çelik 10 Malkoçhan Mehmet Cahit Malkoç Akın Sözen 11 Mamba Forever Lale Melek Atman Halis Karataş 12 Megaloman Adnan Türkoğlu Kadir Tokaçoğlu 13 Overlord Duygu Fatura Tolga Yıldız 14 Real Runner Melis Kurtel Emin Gökhan Kocakaya 15 Red Luck Alp Şemsettin Evcimen Müslüm Çelik 16 Runner of Darkness Murat Bayar Vahdettin Kaplan 17 Skyline Taylan Arslan Barış Kurdu 18 Strong Legs Sema Ulaş Nevzat Avci 19 Turgutlu Efesi Hakan Özcan Onur Öztürk 20 Villager Song Deniz Kurtel Gökhan Gökçe 21 İllüzyon Ahmet Kurt Özcan Yıldırım 22 Break the Chain Günsen Soyupak Adem Aslan

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