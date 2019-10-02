Son Dakika Haberleri: 95 kişilik işçi alımına bin 596 müracaat
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95 kişilik işçi alımına bin 596 müracaat

13 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 95 kişinin alınacağı temizlik işçisi alımına bin 596 kişi başvuru yaptı.

95 kişilik işçi alımına bin 596 müracaat, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 95 kişinin alınacağı temizlik işçisi alımına bin 596 kişi başvuru yaptı.


İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edilecek işçiler noter kurası ile belirlendi. 95 kişinin alınacağı temizlik görevlisi alımına bin 596 kişi başvururken, 23 kişinin alınacağı güvenlik görevlisi alımına 144 kişi başvuruda bulundu. Kura çekimi esnasında ise başvuruda bulunanlar salona sığmadı. Çok sayıda başvuru sahibi kurayı ayakta takip etti. Bazı vatandaşlar ise kur'a çekimine çocuklarıyla birlikte katıldı.


Kura çekimi öncesi bilgi veren Erdemli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Niyazi Gürgan, 23 güvenlik görevlisi ile 95 temizlik görevlisinin ilçedeki okullarda görevlendirileceğini, bunun ise kura ile belirleneceğini söyledi. Gürgan, kuranın ardından güvenlik incelemesi ve gelir incelemesi yapılacağını da dile getirerek, başvuruda bulunan herkese başarı dileklerinde bulundu.


Noter yetkilisinin bilgilendirmesinin ardından da kura çekimi gerçekleştirildi. Vatandaşlar kura çekimini dikkatle takip etti. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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