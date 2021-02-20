95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi - Son Dakika

95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi

20.02.2021 08:21
95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi, System.String[]

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde besicilik yapan Cengiz Aral'ın 95 kuzusu, iddiaya göre, yanlış verilen şurup nedeniyle bir gecede öldü.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde besicilik yapan Cengiz Aral'ın 95 kuzusu, iddiaya göre, yanlış verilen şurup nedeniyle bir gecede öldü. Hayvanlarının gelişimi için veterinerin kendisine kuzu şurubu yerine koyun şurubu verdiğini öne süren Aral, "Koyunlarımın hepsi doğurmuştu, 100 kuzum vardı. Maalesef 95'i öldü. Bütün emeklerim heba oldu. Destek bekliyorum" dedi.

Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyünde besicilikle geçimini sağlayan Cengiz Aral'ın bir süre önce 100 kuzusu doğdu. Aral, kuzularının gelişimine katkısı olsun, diye veterinerden şurup istedi. Aral'ın iddiasına göre, veteriner, kuzu şurubu yerine yanlışlıkla koyun şurubu verdi. Bu şurubu kuzularına verdikten sonra eve giden Aral, sabah ahıra geldiğinde 95'inin telef olduğunu gördü. Kuzularından 5'i kalan Aral, 1 yıllık emeğinin heba olduğunu söyledi.

Zor durumda olduğunu ve destek beklediğini dile getiren Cengiz Aral, "Kuzularımın gelişimi için veterinerden şurup istedim. O da yanlışlıkla bana koyun şurubu verdi. Ben de bunları kuzularıma verdim. Sabah geldiğimde kuzuların hepsinin telef olduğunu gördüm. Birkaç tanesini kestim, geri kalanlar da telef oldu. Koyunlarımın hepsi doğurmuştu ve 100 kuzum vardı. Maalesef 95'i telef oldu geri 5'i kaldı. Bütün emeklerim heba oldu" dedi.

95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi
95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi
95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi
95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi
95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi

Kargapazarı, Karlıova, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi - Son Dakika


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