95'lik Ramazan Dede de Oy Kullandı
13 dakika önce
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Ramazan Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen yakınlarının yardımıyla geldiği okulda oyunu kullandı.
MUĞLA'nın Ortaca
ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Ramazan Öztürk
, ilerleyen yaşına rağmen yakınlarının yardımıyla geldiği okulda oyunu kullandı.
Gökbel Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk ve 11 torun sahibi Ramazan Öztürk, oğlu İdris Öztürk
'ün aracıyla Gökbel İlkokulu'na getirildi. Okulda görevli jandarma ekiplerinin de yardımıyla tekerlekli sandalyeye oturtulan Ramazan Öztürk, oy kullanacağı 1077 nolu sandığın olduğu sınıfta götürüldü. Gözleri az gören ve işitme kaybı bulunan Ramazan Öztürk, oyunu kullanabilmek için kabine oğlu İdris Öztürk ile birlikte girdi. Oyunu kullanan Ramazan Öztürk, isim listesindeki imza hanesine parmak bastı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:07 Kaynak: DHA
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