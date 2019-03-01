Son Dakika Haberleri: 95 Yaşında 152 Torunu Var

95 Yaşında 152 Torunu Var

43 dakika önce

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, seçim çalışmaları kapsamında İnegöl ilçesinde 95 yaşındaki Mülayim Can'ı evinde ziyaret etti.

95 Yaşında 152 Torunu Var, System.String[]
AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, seçim çalışmaları kapsamında İnegöl ilçesinde 95 yaşındaki Mülayim Can'ı evinde ziyaret etti.

AK Parti Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Gürel, İnegöl ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda, ilçede ikamet eden Can'ı da ziyaret eden Gürel, yaşlı adama uzun ve sağlıklı bir ömür diledi.

Yugoslavya göçmeni olduğunu ifade eden Can da Gürel'e 2. Dünya Savaşı'na katıldığını anlattı.

İki evlilik yaptığını ve 12 çocuğu ile 152 torunu olduğunu belirten Can, torunlarının birçoğunun ismini bilmediğini aktardı.

Can, icraatlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bol bol dua ettiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:07 Kaynak: AA

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