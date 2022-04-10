95 yaşında adına düzenlenen maratona katıldı - Son Dakika

, ZONGULDAK'ta 1. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu düzenlendi. Eski milli atlet Safder Kartoğlu (95), adına düzenlenen maratona 3 kilometre halk koşusuna destek vermek amacıyla Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile el ele yürüyerek katıldı..

Devrek ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen ve birçok spor dalında kente hizmeti olan eski milli atlet Safder Kartoğlu adına yarı maraton düzenlendi. Devrek Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen yarı maratonda 21K, 10K ve 3K halk koşularına 600 kişi katıldı. 5 kıta ve 16 ülkede maraton koşan 95 yaşındaki Safder Kartoğlu 3 kilometre halk koşusuna destek vermek amacıyla Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile el ele yürüyerek katıldı. Vatandaşların 'yoğun ilgi gösterdiği maratonda Kartoğlu ile fotoğraf çektiren koşucular, start verilmesiyle Kartoğlu'nu alkışladı. Kartoğlu ve beraberindekiler koşu sırasında şarkılar söyleyerek yürüdü. Koşulara katılmayan vatandaşlar ise balkonlarından alkışlarla katılımcıları destekledi.

Safder Kartoğlu, eşi Cahide Kartoğlu'nu 2005 yılında kaybettikten sonra onun adına Çanakkale 'de düzenlenen yarı maratonda koşarak, anısına yarı maratonlarda koşmaya başladı. Son olarak da bugün adına düzenlenen yarı maratona katılan eski milli atlet Kartoğlu, "Yarı maratonumuzun başarıyla sonuçlanmasını yürekten diliyorum. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Bir dahaki yarı maratonumda hazır olmanızı dliyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum. Ben maratonun ihtiyar delikanlısı Safder Kartoğlu, sizlere candan başarılar diliyorum" dedi.Gelecek organizasyonları uluslararası boyutta yapmak istediğini belirten Devrek Belediye Başkanı Bozkurt, "Sporun birleştirici bütünleştirici gücü vardır. Bizi sporu, maratonu sevdiren isimler vardır. Safder babamız da Devrek'i maratonla tanıştırdı. Devrek'i dünyanın her yerinde temsil ederek göğsümüzü kabarttı. Bundan sonra organizasyonlarımız Allah nasip ederse uluslararası boyutta olacak." diye konuştu.

Yarı maratona katılan tüm sporculara madalya verilirken; 21, 10 ve 3 kilometre koşularında ilk üçe giren kadın ve erkek koşuculara ödülleri verildi.

FOTOGRAFLI