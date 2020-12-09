95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

09.12.2020 12:22

95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı Hüseyin Temir: "Korona virüsten daha tehlikeli bir şey yok, vatandaşlarımız çok dikkat etsinler" "Çok zorluklar çektim.

95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

Hüseyin Temir: "Korona virüsten daha tehlikeli bir şey yok, vatandaşlarımız çok dikkat etsinler"

"Çok zorluklar çektim. İnsanlarımız tedbirlere uysunlar"

ISPARTA - Isparta'da yaşayan 95 yaşındaki Hüseyin Temir, korona virüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu. Korona virüsten daha tehlikeli bir şey olmadığını belirten Temir, "Çok zorluklar çektim. İnsanlarımız tedbirlere uysunlar. Tedbirlere uymazsanız olmaz" dedi.

Davraz Mahallesi'nde yalnız yaşayan 95 yaşındaki Hüseyin Temir, 26 Kasım günü korona virüs vakası ile temaslı olduğu gerekçesiyle 14 gün süreyle evde karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken rahatsızlanan Temir, hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede bir gün kalan Hüseyin Temir, daha sonra farklı bir hastaneye sevk edildi. Temir, orada da yattıktan bir gün sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Şehir Hastanesi'nde antibiyotik ve Covid-19 ile vitamin tedavisinin ardından Hüseyin Temir, sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.

"Sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum"

Korona virüs sürecini anlatan Hüseyin Temir, "Korona virüse yakalandım, hastaneye gittim. Orada bir gün yattım daha sonra başka bir hastaneye sevk ettiler. Orada da bir gün kaldıktan sonra Şehir Hastanesi'ne geldim. Şehir Hastanesi'nde bana çok güzel baktılar. Orada da 3-4 gün kaldım. Çok iyi geçti. Bana çok iyi baktılar. Sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Cenabı Allah'ım kurtardı beni" dedi.

"Vatandaşlarımız kendilerine iyi baksınlar"

Korona virüse ilk yakalandığında her yanının ağrımaya başladığını ve vücuduna titreme geldiğini ifade eden Temir, vatandaşlara tedbirlere uymalarını konusunda uyarıda bulundu. Temir, "Vatandaşlarımıza kendilerine iyi bakmalarını söylüyorum. Sağlıkçılarımız ne derse onları uygulamalılar. Onların çok rolü var. Hatta hemşireye dedim ki; 'size büyük bir mükafat gelecek. Çünkü siz beni kurtarıyorsanız.' Beni hastaneden çok güzel uğurladılar. Hepsi bir araya geldiler beni uğurladılar" diye konuştu.

"Daha tehlikeli bir şey yok"

Korona virüsten daha tehlikeli bir şeyi olmadığını kaydeden Temir, "Çok zorluklar çektim. İnsanlarımız tedbirlere uysunlar. Tedbirlere uymazsanız olmaz" dedi. Temir, çok dikkat etmesine rağmen korona virüse nasıl yakalandığını bilmediğini sözlerine ekledi.

Mahalle muhtarı evinde ziyaret etti

Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt, sağlığına kavuşarak evinde istiharede çekilen Hüseyin Temir'i ziyaret ederek, bir isteği olup, olmadığını sordu. Ayrıca muhtarlık bünyesindeki filyasyon ekipleri de Temir'i ziyaret edip, bir talebi olup olmadığını soruyor.

"Hüseyin amcam korona virüsü yeniyorsa hepimiz yenebiliriz"

Hüseyin Temir'in 95 yaşında olmasına rağmen korona virüsü yendiğini belirten Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt, "Kendisini ziyarete geldim. Telefon numarasını aldım. Ara ara kendisini arayarak bir ihtiyacı olup olmadığını soracağım. Kendisi yalnız yaşıyor. Hüseyin amcam korona virüsü yeniyorsa hepimiz yenebiliriz. Sağlık bakanımız ve sağlıkçılarımızın uyarılarına dikkat etmeliyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Isparta, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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