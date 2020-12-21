95 yaşında koronavürüsü yenen şehit babası: Bu hastalıktan ölen eşimi çok özlüyorum - Son Dakika

ORDU'nun Akkuş ilçesinde yaşayan ve kışları oğullarının oturduğu Ankara'ya gelen Dursun Köse (95), bir süre önce yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Dursun Köse, birlikte yakalandıkları koronavirüsten hayatını kaybeden 75 yıllık eşi Saliha Köse'yi (91) çok özlediğini söyledi.

İlçenin Çayıralan Mahallesi'nde yaz dönemini geçiren Dursun Köse, bir süre önce havaların soğumasıyla eşi Saliha Köse ile Ankara'daki oğullarının yanına geldi. Köse ve eşi bir süre sonra rahatsızlandı. Koronavirüse yakalandıkları belirlenen çifte evde tedavi uygulandı. Saliha Köse durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Bir haftalık yoğun bakım süreci sonrası 5 çocuk annesi Saliha Köse yaşamını yitirdi.