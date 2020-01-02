95 yaşında şemsiye tamir ediyor - Son Dakika
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95 yaşında şemsiye tamir ediyor

6 saat önce

ISPARTA'da yalnız oturan 2 çocuk babası Ahmet Kelten (95) ilerlemiş yaşına rağmen derme çatma dükkanında şemsiye tamir ederek, yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

95 yaşında şemsiye tamir ediyor, System.String[]

ISPARTA'da yalnız oturan 2 çocuk babası Ahmet Kelten (95) ilerlemiş yaşına rağmen derme çatma dükkanında şemsiye tamir ederek, yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Isparta'nın Karaağaç Mahallesi'nde kendisine ait 2 katlı evde oturan ve evin yanındaki tek odalı, 3 metrekarelik iş yerinde yıllardır şemsiye tamir eden Ahmet Kelten, hem ev işlerini kendisi görüyor hem de kazancını sağlamak için gün boyu çalışıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle bazı rahatsızlıkları bulunan Ahmet Kelten, titreyen elleriyle hala kerpeten, pense ve kargaburnu gibi aletleri, yılların verdiği tecrübeyle ustalıkla kullanıyor.Gençlik yıllarında kemancı olarak düğünlere de giden ve bu işle evini geçindirdiğini anlatan Ahmet Kelten, "Yaşım ilerleyince düğün işini bıraktım. Keman çalmayı kendim öğrendiğim gibi bu işe merak sardım ve bozulan şemsiyeleri tamir etmekle bu işi yapmaya başladım. Kaç sene oldu bilmiyorum, burada şemsiye tamir ederim. Şemsiyesi bozulan insanlar bana getirir. Kiminin telini değiştiririm kiminin mekanizmasını değiştirir ya da tamir ederim. Onlar da el emeğimi verir. Başka yere iş yeri açayım dedim fakat bir düşündüm ben yalnız yaşayan bir adamım. Evi biri soyup gitse haberim olmayacak. İyisi mi aşağıya dükkan açayım dedim. Şimdi iniyorum aşağıya, işim bitinceye kadar burada çalışıyorum, sonra evime çıkıyorum. Bahçem de var. Orada ayva ağaçlarım, meyve ağaçlarım var. Kimseye muhtaç olmadan çalışıyorum" dedi.


Şemsi Tebrizi, Karaağaç, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:58 Kaynak: DHA
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