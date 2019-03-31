95 Yaşında Torunlarıyla Oy Kullanmaya Gitti
1 saat önce
Kırşehir'de, emekli marangoz Mehmet Eldemir (95), torunlarının yardımıyla vatandaşlık görevini yaptı.
Kırşehir'de, emekli marangoz Mehmet Eldemir (95), torunlarının yardımıyla vatandaşlık görevini yaptı.
Kırşehir'in Medrese Mahallesinde ikamet eden Mehmet Eldemir, torunları Ahmet ve Nur Elmas Eldemir'in yardımıyla oyunu kullandı. Merkez Yunus Emre Ortaokuluna giderek oyunu kullanan Mehmet Eldemir, ülkemiz için seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eldemir yaptığı açıklamada, "Allah devletimize zeval vermesin. Torunlarımla oy kullanmaya gidiyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Oyunu kullandıktan sonra Eldemir, yine torunlarının yardımıyla evine döndü. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:34 Kaynak: İHA
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