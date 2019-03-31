Son Dakika Haberleri: 95 Yaşında Torunlarıyla Oy Kullanmaya Gitti

95 Yaşında Torunlarıyla Oy Kullanmaya Gitti

52 dakika önce

95 Yaşında torunlarıyla oy kullanmaya gittiKIRŞEHİR - Kırşehir'de, emekli marangoz Mehmet Eldemir (95), torunlarının yardımıyla vatandaşlık görevini yaptı.

95 Yaşında Torunlarıyla Oy Kullanmaya Gitti, System.String[]
95 Yaşında torunlarıyla oy kullanmaya gitti

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, emekli marangoz Mehmet Eldemir (95), torunlarının yardımıyla vatandaşlık görevini yaptı.
Kırşehir'in Medrese Mahallesinde ikamet eden Mehmet Eldemir, torunları Ahmet ve Nur Elmas Eldemir'in yardımıyla oyunu kullandı. Merkez Yunus Emre Ortaokuluna giderek oyunu kullanan Mehmet Eldemir, ülkemiz için seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eldemir yaptığı açıklamada, "Allah devletimize zeval vermesin. Liderimizi de başımızdan eksik etmesin. Torunlarımla oy kullanmaya gidiyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Oyunu kullandıktan sonra Eldemir, yine torunlarının yardımıyla evine döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

Nur Elmas, Kırşehir, Genel
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