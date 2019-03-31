95 Yaşında Torunlarıyla Oy Kullanmaya Gitti

95 Yaşında torunlarıyla oy kullanmaya gittiKIRŞEHİR - Kırşehir'de, emekli marangoz Mehmet Eldemir (95), torunlarının yardımıyla vatandaşlık görevini yaptı.

95 Yaşında torunlarıyla oy kullanmaya gitti



KIRŞEHİR - Kırşehir'de, emekli marangoz Mehmet Eldemir (95), torunlarının yardımıyla vatandaşlık görevini yaptı.

Kırşehir'in Medrese Mahallesinde ikamet eden Mehmet Eldemir, torunları Ahmet ve Nur Elmas Eldemir'in yardımıyla oyunu kullandı. Merkez Yunus Emre Ortaokuluna giderek oyunu kullanan Mehmet Eldemir, ülkemiz için seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eldemir yaptığı açıklamada, "Allah devletimize zeval vermesin. Liderimizi de başımızdan eksik etmesin. Torunlarımla oy kullanmaya gidiyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Oyunu kullandıktan sonra Eldemir, yine torunlarının yardımıyla evine döndü.

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