95 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde tek başına yaşayan 95 yaşındaki yaşlı adam, evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Karadon Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tek başına yaşayan ve birkaç gündür ailesi tarafından haber alınamayan İsmail Çağdaş (95), evinin banyosunda cansız şekilde bulundu. Aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çağdaş'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK