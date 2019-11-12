Son Dakika Haberleri: 95 yaşındaki eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Dünya 95 yaşındaki eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Dünya

95 yaşındaki eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski başkanlarından 95 yaşındaki Jimmy Carter, hastaneye kaldırıldı. Carter'ın kanamaya bağlı olarak beyninde bir basınç oluştuğu, rutin bir işlemle bu basıncın azaltılması için operasyon geçireceği kaydedildi.

95 yaşındaki eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski başkanlarından 95 yaşındaki Jimmy Carter, hastaneye kaldırıldı.


Carter'ın kanamaya bağlı olarak beyninde bir basınç oluştuğu, rutin bir işlemle bu basıncın azaltılması için operasyon geçireceği kaydedildi. Atlanta'daki Emory Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Carter, mayıs ayında düşmeye bağlı kalça kırığı nedeniyle ameliyat olmuş, yakın bir zamanda tekrar düşmeye dayalı başka bir kaza geçirerek sağlık sorunları yaşamıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Jimmy Carter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:16 
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